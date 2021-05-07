Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 33, Irak'ta 29 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 33 kişinin vefat ettiği, 702 yeni vaka kaydedildiği, 1259 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 47'ye, vaka sayısının 718 bin 632'ye, iyileşenlerin sayısının da 699 bin 460'a yükseldiği kaydedildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 763 yeni vaka tespit edildiğini, 6 bin 289 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 15 bin 702'ye, vaka sayısının da 1 milyon 103 bin 950'ye yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 992 bin 423 oldu.