Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 39, Ürdün'de 29 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı virüs nedeniyle 39 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 608 yeni vaka tespit edildiğini, 6 bin 203 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 15 bin 741'e, vaka sayısının da 1 milyon 108 bin 558'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 998 bin 626 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 29 kişinin vefat ettiği, 601 yeni vaka kaydedildiği, 1731 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 76'ya, vaka sayısının 719 bin 233'e, iyileşenlerin sayısının da 701 bin 191'e yükseldiği kaydedildi.