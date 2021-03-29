Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 97, Irak'ta 37 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 97 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 bin 940 yeni vaka tespit edildiği, 8 bin 910 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 6 bin 651'e, vaka sayısının da 597 bin 256'ya yükseldiği, 494 bin 417 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 37 kişinin vefat ettiği, 5 bin 837 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 500 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 249'a, vaka sayısının 838 bin 265'e, iyileşenlerin sayısının da 750 bin 435'e ulaştığı kaydedildi.