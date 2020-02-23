Ürdün ve Katar, ilişkilerini yeniden canlandırmayı istiyor - Son Dakika
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Ürdün ve Katar, ilişkilerini yeniden canlandırmayı istiyor

6 saat önce

Körfez krizinin patlak verdiği 2017'den bu yana ilk defa Ürdün'ü ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmayı istediklerini vurguladı.

Ürdün ve Katar, ilişkilerini yeniden canlandırmayı istiyor, System.String[]

Körfez krizinin patlak verdiği 2017'den bu yana ilk defa Ürdün'ü ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmayı istediklerini vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri ile Ürdün Kralı, başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki "sağlam" ilişkiler ile iş birliğini geliştirme yolları ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Liderler, Körfez kriziyle birlikte sarsılan iki ülke arasındaki ilişkileri özellikle de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında yeniden canlandırmayı istediklerini vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim'in Ürdün ziyareti, Körfez krizinin patlak verdiği 2017'den bu yana bu ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Temim'in, Ürdün'den sonra Tunus ve Cezayir'i de ziyaret etmesi bekleniyor.


Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.


Amman yönetimi, Körfez krizinin ardından Haziran 2017'de Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve Al Jazeera'nin yerel ofisini kapatacağını açıklamıştı.


Ürdün Temmuz 2019'da, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi'nin Doha Büyükelçisi olarak atanmasını kararlaştırmıştı. Katar da Şeyh Suud bin Nasır bin Casim bin Muhammed'in Amman'a olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi olarak atanmasına karar vermişti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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