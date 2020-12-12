Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 3 bin 335'e, Kuveyt'te 911'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 49 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1816 kişide virüs tespit edildiği, 3 bin 598 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 335'e, vaka sayısının da 257 bin 275'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 213 bin 344'e ulaştığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 1 kişi daha yaşamını yitirdi, 255 yeni vaka tespit edildi, 256 kişi ise iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 911'e, vaka sayısı 146 bin 44'e çıkarken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 141 bin 825'e ulaştı.