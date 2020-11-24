Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

24.11.2020 21:05
Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 2 bin 380'e, Lübnan'da 934'e yükselirken, Bahreyn ve Yemen'de vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 2 bin 380'e, Lübnan'da 934'e yükselirken, Bahreyn ve Yemen'de vaka sayıları arttı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 586 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 2 bin 380'e, vaka sayısının da 192 bin 996'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 125 bin 433'e ulaştığı aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1188 yeni vaka tespit edildiğini, 872 hastanın ise sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 934'e, vaka sayısının da 118 bin 664'ye yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 70 bin 456 olduğu bildirildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 181 kişinin daha enfekte olduğu, 188 hastanın ise iyileştiği duyuruldu.

Vaka sayısının 85 bin 886'ya, iyileşen hasta sayısının da 84 bin 17'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, yeni can kaybının olmadığı ülkede bugüne kadar 339 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği bilgisi yinelendi.

Yemen

Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

Şu ana kadar 604 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği ülkede, tespit edilen vaka sayısının 2 bin 73'e, iyileşen hasta sayısının da 1379'a yükseldiği ifade edilidi.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere ilişkin ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Koronavirüs, Lübnan, Yemen, Ürdün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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