Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 3 bin 10'a, Lübnan'da 1090'a yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 50 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 160 kişinin enfekte olduğu, 5 bin 268 kişinin iyileştiği bildirildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 10'a, vaka sayısının 237 bin 513'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının 182 bin 463 olduğu ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 sebebiyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1622 yeni vaka tespit edildiğini, 939 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Ülkede toplam can kaybının 1090'a, vaka sayısının 135 bin 876'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen sayısının 88 bin 96'ya ulaştığı kaydedildi.