Ürdün ve Lübnan'dan "İsrail'in ilhak planı barış sürecini sonlandırır" uyarısı - Son Dakika

Ürdün ve Lübnan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının, barış sürecini ortadan kaldıracağı uyarısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, Ürdün ziyareti kapsamında mevkidaşı Eymen es-Safedi ile başkent Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in "ilhak" planını, yansımaları ve yankıları açısından "tehlikeli" olarak nitelendiren Lübnanlı Bakan Hitti, bunun İsrail'in, Filistin meselesinde barışçıl çözüme ulaşma çabalarını nihai olarak sona erdirme girişimi olduğunu söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de ülkesinin İsrail'in "ilhak" planını reddettiğini ve bu adımın "uluslararası hukukun açık ihlali" şeklinde değerlendirildiğini belirtti.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istemişti.

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis da dün yaptığı açıklamada, ilhak planının uygulanmasının ileri bir tarihe bırakıldığını belirtmişti.