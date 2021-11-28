Ürdün ve Mısır, elektrik tedarikinin artırılması konusunda anlaştı - Son Dakika

Ürdün ve Mısırlı yetkililer, iki ülke arasındaki elektrik tedarikinin artırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Salih el-Harebşe ve Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir arasında yapılan görüşmenin ardından basın açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, Ürdün ve Mısır arasındaki elektrik bağlantısının 550 megavattan 1000 megavata ve uzun vadede 2000 megavata çıkarılması konusunda iki ülke yetkililerinin anlaştığı bildirildi.

Ürdün ve Irak arasında da elektrik şebekesi bağlantısının kurulması yönünde çalışmalar olduğu belirtilen açıklamada, Lübnan'a Suriye üzerinden elektrik sağlanacağı kaydedildi.

Mısırlı Bakan Şakir ise ülkesinin 2014'ten bu yana elektrik üretim kapasitesini artırarak ihraç edebilecek noktaya geldiğini belirterek, yenilenebilir enerjinin payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

Ürdün ve Mısır arasında 1999 yılından bu yana elektrik enerjisi alışverişi devam ediyor. Ürdün ve Mısır'ın elektrik alışverişi iki ülke arasındaki Akabe Körfezi'nden gelen 13 kilometre uzunluğunda ve 550 megavat kapasiteli kablo bağlantısıyla sağlanıyor.