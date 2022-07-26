Ürdün ve Romanya Dışişleri Bakanları, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Ürdün ve Romanya Dışişleri Bakanları, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

26.07.2022 18:05
Ürdün ve Romanya Dışişleri Bakanları, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ikili ticari ilişkilerinde arttırılması konularını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ikili ticari ilişkilerinde arttırılması konularını ele aldı.

Romanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, başkent Bükreş'te bir araya geldi.

Safedi ve Aurescu, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ikili ticari ilişkilerinde arttırılması konularını görüştü.

Görüşmede iki ülke arasında eğitim, ticaret, tarım, turizm, tıp, siber güvenlik konularında diyaloğun ötesinde adımların atılması ve Romanya-Ürdün ikili ilişkilerini geliştirmede somut yollara odaklanılması konuları görüşüldü.

Romanya ile Ürdün arasındaki ticari ilişkilerin ve yatırımların arttırılması için ortak ekonomik iş birliği komisyonunun ve bir iş forumunun düzenlenmesi, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı.

Her iki tarafın da bölgede barış, istikrar ve refahı teşvik etmek için yakın çalışmaları yeniden teyit ettikleri de belirtildi.

İkili görüşme sonrasında konuşan Bakan Eymen es-Safedi, "Filistinliler ile İsrailliler arasında uluslararası hukuka uygun olarak iki devlet arasında müzakerelerin yeniden başlatılması için çabalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Safedi, Suriye krizine diplomatik ve siyasi bir çözüm bulunmasının ve gerekli çözümlerin sağlanmasının öneminden bahsetti.

Savunma ve terörle mücadele konusunda Romanya ile işbirliğinin sürekliliğini vurgulayan Safedi, Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) desteklerinden dolayı Romanya'ya teşekkür etti.

Basın açıklaması sonrasında iki Bakan, 2019-2024 yılları için kültür, eğitim, turizm ve medya alanındaki hükümetler arası işbirliği programını yönelik protokolü imzaladı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün ve Romanya Dışişleri Bakanları, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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