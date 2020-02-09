Ürdün ve Rusya, Suriye krizini ve bölgedeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürdün ve Rusya, Suriye krizini ve bölgedeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Ürdün ve Rusya, Suriye krizini ve bölgedeki gelişmeleri görüştü

6 saat önce

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Rus yetkililerle Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştü.

Ürdün ve Rusya, Suriye krizini ve bölgedeki gelişmeleri görüştü, System.String[]

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Rus yetkililerle Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin'i başkent Amman'da kabul etti.

Görüşmede iki ülkenin tüm alanlarda işbirliğini geliştirmek için attıkları adımların ve Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Taraflar uluslararası toplumun ortak düşmanı olan terörizmle mücadelede işbirliğini sürdürmenin gerekli olduğu konusunda anlaştı.

Bakan Safedi görüşmede, Suriye'deki birliği koruyacak, güvenlik ve istikrarını geri kazandıracak siyasi bir çözümle krizi sona erdirme çabalarının yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Suriye'nin güneyi konusunda Safedi, bu bölgede istikrarın ve mültecileri gönüllü olarak geri dönmeye teşvik edecek şartların sağlanması gerektiğini belirtti.

Rus yetkililer Suriye'nin kuzeyi ve İdlip'deki duruma ilişkin Ürdünlü Bakana bilgi verdi.

Taraflar Suriye'deki krizin sona erdirilmesi konusunda iki ülke arasındaki koordinasyonun aktif olduğunu belirtti.

Filistin meselesi ele alındı

Ayrıca Ürdünlü Bakan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin ile Filistin davasını görüştü.

Rusya'nın uluslararası kararlara dayanan "iki devletli çözümü" destekleyen tutumundan övgüyle söz eden Safedi, İsrail'in tek taraflı uygulamalarının tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Ürdün Kralı, Dışişleri Bakanı Safedi'nin ardından Rus yetkililerle görüştü

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Rus yetkilileri kabul ettiği belirtildi.

Filistin meselesi, Suriye krizi ve bölgedeki krizlere siyasi çözüm bulma çabalarının ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ortaklığın güçlendirilmesinin ve ortak öneme haiz konularda koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Rus yetkililerin, Amman'a ne zaman geldiğine ve ziyaretlerinin kaç gün süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Suriye, Rusya, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı
Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 02:38:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürdün ve Rusya, Suriye krizini ve bölgedeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]