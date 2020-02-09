Ürdün ve Rusya, Suriye krizini ve bölgedeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Rus yetkililerle Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin'i başkent Amman'da kabul etti.

Görüşmede iki ülkenin tüm alanlarda işbirliğini geliştirmek için attıkları adımların ve Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Taraflar uluslararası toplumun ortak düşmanı olan terörizmle mücadelede işbirliğini sürdürmenin gerekli olduğu konusunda anlaştı.

Bakan Safedi görüşmede, Suriye'deki birliği koruyacak, güvenlik ve istikrarını geri kazandıracak siyasi bir çözümle krizi sona erdirme çabalarının yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Suriye'nin güneyi konusunda Safedi, bu bölgede istikrarın ve mültecileri gönüllü olarak geri dönmeye teşvik edecek şartların sağlanması gerektiğini belirtti.

Rus yetkililer Suriye'nin kuzeyi ve İdlip'deki duruma ilişkin Ürdünlü Bakana bilgi verdi.

Taraflar Suriye'deki krizin sona erdirilmesi konusunda iki ülke arasındaki koordinasyonun aktif olduğunu belirtti.

Filistin meselesi ele alındı

Ayrıca Ürdünlü Bakan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin ile Filistin davasını görüştü.

Rusya'nın uluslararası kararlara dayanan "iki devletli çözümü" destekleyen tutumundan övgüyle söz eden Safedi, İsrail'in tek taraflı uygulamalarının tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Ürdün Kralı, Dışişleri Bakanı Safedi'nin ardından Rus yetkililerle görüştü

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Rus yetkilileri kabul ettiği belirtildi.

Filistin meselesi, Suriye krizi ve bölgedeki krizlere siyasi çözüm bulma çabalarının ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ortaklığın güçlendirilmesinin ve ortak öneme haiz konularda koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Rus yetkililerin, Amman'a ne zaman geldiğine ve ziyaretlerinin kaç gün süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.