Ürdün ve Singapurlu yetkililer, Filistin meselesini ve iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Ürdün ve Singapurlu yetkililer, Filistin meselesini ve iş birliğini görüştü

20.10.2022 23:12
Ürdün ve Singapurlu yetkililer, Filistin meselesini ve iş birliğini görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Singapur Eğitim ve Dışişleri Bakanlığı İkinci Bakanı Muhammed Maliki bin Osman ile Filistin meselesi ve ikili iş birliğini değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Singapur Eğitim ve Dışişleri Bakanlığı İkinci Bakanı Muhammed Maliki bin Osman ile Filistin meselesi ve ikili iş birliğini değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Safedi, başkent Amman'da Singapurlu Bakan Bin Osman ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu yapılan görüşmede, eğitim, ticaret, turizm, yatırım ve teknik eğitim alanlarında iş birliğinin yanı sıra başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gerginliğin oluşturduğu tehlikeye ve İsrail'in "askeri operasyonlarını" durdurması gerektiğine vurgu yapan Safedi, kalıcı ve adil barışın gerçekleşmesinin iki devletli çözümden başka yolu olmadığını kaydetti.

Singapur, Ramallah'ta 18 Ekim'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Singapurlu Bakan Bin Osman'ın katılımıyla düzenlenen törenle Filistin'de resmi temsilcilik ofisi açmıştı.

Kaynak: AA
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