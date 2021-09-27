Ürdün ve Suriye arasındaki Cabir Sınır Kapısı tekrar faaliyete geçiyor - Son Dakika

Ürdün ve Suriye arasında bulunan ve 57 gündür kapalı olan Cabir Sınır Kapısı'nın tekrar faaliyete geçeceği açıklandı.

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Ferraye, yaptığı yazılı açıklamada Suriye'nin güneyindeki Dera kentindeki çatışmalar nedeniyle kapanan sınır kapısının 29 Eylül Çarşamba günü açılacağını duyurdu.

Ferraye, 31 Temmuz'da kapanan Cabir Sınır Kapısı'yla ilgili teknik ve lojistik hazırlıkların tamamlanarak sınır kapısının yolcu ve eşya geçişine hazır hale getirileceğini kaydetti.

Ürdün ve Suriye'nin "iki kardeş ülke" olduğunu belirten Ferraye, şöyle devam etti:

"Bu karar, gerekli güvenlik ve sağlık önemleri uygulanarak ticaret ve turizm hareketliliğini sağlamak amacıyla alınmıştır."

Ürdün ve Suriye sınırı

İki ülke arasındaki ana sınır kapıları olan "Ramsa (El-Cumruk el-Kadim)" ve "Nasib (Cabir)", Suriye'nin Dera kentindeki çatışmalar nedeniyle kapatılmıştı.

Ürdün'deki Ramsa Sınır Kapısı'nın karşısındaki El-Cumruk el-Kadim çatışmalar nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, rejim ve destekçileri tarafından ele geçirilmeden önce 3 yıl boyunca muhaliflerin elinde kalmıştı.

Nasib-Cabir geçişi Ağustos 2018 ortalarında yeniden açılsa da 2020'de önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, temmuz ayında da Dera'daki çatışmalar nedeniyle iki kez kapatılmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile bir araya gelirken, Esed rejiminden 4 bakanın bugün Ürdün'ü ziyaret etmesi bekleniyor.