Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 19, Suudi Arabistan'da 14 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada salgında 19 kişinin vefat ettiği, 1174 yeni vaka kaydedildiği, 1220 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Ülkede, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 295'e, vaka sayısının 726 bin 432'ye, iyileşenlerin sayısının da 706 bin 408'e yükseldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1047 yeni vaka tespit edildiğini, 847 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında toplam can kaybının 7 bin 188'e, vaka sayısının da 435 bin 27'ye yükseldiği, 419 bin 761 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.