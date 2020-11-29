Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

29.11.2020 20:51
Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 68, Suudi Arabistan'da ise 14 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 68, Suudi Arabistan'da ise 14 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 68 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 3 bin 598 kişide virüs tespit edildiği ve tedavisi tamamlanan 5 bin 862 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 694'e, vaka sayısının 214 bin 307'ye yükseldiği, 148 bin 572 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 14 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 217 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve 386 kişinin tedavilerinin tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 884'e ve vaka sayısının 357 bin 128'e yükseldiği, 346 bin 409 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Suudi Arabistan, Ürdün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


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