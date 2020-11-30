Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları attı - Son Dakika

Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları attı

30.11.2020 19:25
Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları attı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 57, Suudi Arabistan'da ise 12 kişi hayatını kaybederken, Umman'da kısıtlamalar hafifletiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 57, Suudi Arabistan'da ise 12 kişi hayatını kaybederken, Umman'da kısıtlamalar hafifletiliyor.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 57 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 5 bin 123 kişide virüs tespit edildiği ve tedavisi tamamlanan 6 bin 454 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 751'e, vaka sayısının 219 bin 430'a yükseldiği, 155 bin 26 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 12 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 232 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve 393 kişinin tedavilerinin tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 896'ya ve vaka sayısının 357 bin 360'a yükseldiği, 346 bin 802 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Umman'da kısıtlamalar hafifletiliyor

Umman'da Kovid-19'un Yayılmasından Kaynaklı Gelişmeleri İnceleyen Yüksek Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, 6 Aralık'tan itibaren salgınla mücadele kapsamında uygulanan bazı kısıtlamaların hafifletilmesi yönünde bir dizi karar alındığı belirtildi.

Bu bağlamda, devletin idari birimlerinde düşük kapasiteyle çalışma döneminin gelecek haftadan itibaren sona ereceği, oteller ve seyahat şirketleri tarafından düzenlenmek kaydıyla ülkeye giriş için turist vizesi verilmeye başlanacağı kaydedildi.

Gerekli koruyucu önlemlere bağlı kalınarak bazı ticari ve endüstriyel faaliyetlerin yeniden başlayacağı kaydedilen açıklamada, ilgili kurumlara faaliyetlerin ayrıntılarına ilişkin bilgi verileceği belirtildi.

Komite, söz konusu kararların, vaka sayılarındaki düşüşün yanı sıra ağır hastaların sayısında görülen azalmanın ışığında alındığı bilgisini verdi.

Umman Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1423'e, vaka sayısı 123 bin 699'a ve hastalığı atlatanların sayısı da 115 bin 216'ya yükseldi.

Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları attı - Son Dakika


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