Ürdün ve Umman Dışişleri Bakanları bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ortak öneme sahip konuları ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Safedi, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Safedi ve Busaidi, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin davası, Suriye ve Yemen krizlerini çözme çabaları, ortak Arap eylemini güçlendirme yolları başta olmak üzere ortak öneme sahip meseleler ile son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Açıklamada, koordinasyonu sürdürmenin ve bölgesel iş birliğini güçlendirmenin, sıkıntıların aşılmasına katkıda bulunacağı ve Arap ülkeleri üzerinde olumlu etkisi olacağı vurgulandı.

Ürdün Kralı'nı Umman'a davet mesajı

Öte yandan Ürdün resmi ajansı Petra'da yer alan habere göre, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Amman'da ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın vekili Prens Faysal bin Hüseyin ile bir araya geldi.

Ummanlı Bakan, Ürdünlü Prens'e Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Muskat'a davet eden mesajını iletti.

Görüşmede, "Ürdün ile Umman arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliği ve çeşitli alanlarda iş birliği mekanizmalarını güçlendirme isteği" ele alındı.