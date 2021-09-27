Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve sağlık durumunun "çok iyi" olduğu, Kral II. Abdullah ve Kraliçe Rania'nın ise tedbir amaçlı 5 gün boyunca evde karantina altında tutulacağı açıklandı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'ın yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

"Kovid-19'a karşı aşı yaptıran" Prens Hüseyin'in hafif semptomlar gösterdiği ve sağlık durumunun oldukça iyi olduğu aktarılan açıklamada, Kral Abdullah ve Kraliçe Rania'nın ise tedbir amaçlı 5 gün evde karantina altında tutulacağı ifade edildi.

Açıklamada, Kral Abdullah ve Kraliçe Rania'nın Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Son verilere göre Ürdün'de şu ana kadar toplam 820 bin 798 kişi Kovid-19'a yakalanırken, bunlardan 10 bin 697 kişi öldü, 797 bin 773 kişi iyileşti.