Ürdün yargısı, Öğretmenler Sendikası Konseyinin feshini onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün yargısı, Öğretmenler Sendikası Konseyinin feshini onayladı

26.06.2022 19:01
Ürdün yargısı, Öğretmenler Sendikası Konseyinin feshini onayladı

Ürdün yargısı, Öğretmenler Sendikasının konseyi, yönetim kurulu ve şubelerinin feshini onayladı.

Ürdün yargısı, Öğretmenler Sendikasının konseyi, yönetim kurulu ve şubelerinin feshini onayladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, İstinaf Mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Amman Asliye Hukuk Mahkemesinde Öğretmenler Sendikası hakkındaki davanın temyiz duruşması görüldü.

Mahkeme Sendikaya kurum olarak yöneltilen suçlamalardan kaynaklı yasal kovuşturmayı durdurmaya karar verirken, Sendikanın konseyi, yönetim kurulu ve şubelerinin feshini de onadı.

Ayrıca mahkeme Sendikanın üyeleri hakkındaki bir yıl hapis cezasının üç aya indirilmesini kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Ürdünlü öğretmenler, 22 Temmuz 2020'de hükümetle Öğretmenler Sendikası arasında Ekim 2019'da imzalanan anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.

Gösteriden birkaç gün sonra Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, Sendikanın çalışmalarının durdurulması, Sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılması yönünde karar almıştı.

Amman Sulh Ceza Mahkemesi de 31 Aralık 2020'de Öğretmenler Sendikasının feshedilmesine ve yönetim kurulu üyelerinin bir yıl süreyle hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Öğretmenler Sendikası Konseyi hakkında Kovid-19'la mücadelede Sağlık Bakanlığına destek için bir miktar bağışta bulunduğu suçlamasıyla dava açılmış; ilgili mahkeme, mart ayında "bağışların Sendikanın çıkarlarına zarar verdiği" gerekçesiyle Konseyin feshine hükmetmişti.

Ürdün yargısı, 31 Ekim 2021'de mart ayında alınan Öğretmenler Sendikası Konseyinin feshedilmesi kararını iptal etmişti.

Ürdün'de 2011'de kurulan Öğretmenler Sendikasının yaklaşık 140 bin üyesi bulunuyor.

YORUMLAR
500
Ürdün'de kolları olmayan genç kadın yaptığı mozaik eserlerle engeline meydan okuyor Ürdün'de kolları olmayan genç kadın yaptığı mozaik eserlerle engeline meydan okuyor Ürdün Kralı Abdullah, NATO'nun Orta Doğu versiyonunu destekleyeceğini açıkladı Ürdün Kralı Abdullah, NATO'nun Orta Doğu versiyonunu destekleyeceğini açıkladı
Kaynak: AA

Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün yargısı, Öğretmenler Sendikası Konseyinin feshini onayladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:28 Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırma girişimine sert çıktı: O silahların ne olacağını onlara göstereceğiz
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:36 Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:22 Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 19:07:19. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdün yargısı, Öğretmenler Sendikası Konseyinin feshini onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement