Ürdün, Yemen'deki ateşkes kararından memnun - Son Dakika

Ürdün, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen'de tek taraflı ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesi "kapsamlı ve kalıcı bir barış anlaşması için gerekli şartların oluşturulmasında önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Safedi, ülkesinin Yemen'deki krizin siyasi bir çözüme ulaşması için her türlü çabanın sarf edilmesinden yana olduğunu ifade etti.

Safedi, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'nin Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Safedi'nin Le Drian ile bölgesel konuları ele aldığı kaydedildi.

Açıklamda ayrıca Safedi'nin, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek Filistin topraklarını ilhak edici adımları konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Yemen'de ateşkes

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de bugünden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.