Ürdün Yemen Görüşmelerine Ev Sahipliği Teklifini Değerlendiriyor
1 saat önce
Ürdün'ün Yemen görüşmelerinin ikinci turuna ev sahipliği yapması için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sunulan teklifi değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.
Ürdün
'ün Yemen
görüşmelerinin ikinci turuna ev sahipliği yapması için Birleşmiş Milletler
(BM
) tarafından sunulan teklifi değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı
kaynaklarından alınan bilgiye göre, BM'nin "Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin ikinci turunun Ürdün'de yapılması" teklifi, Amman
yönetimi tarafından henüz değerlendiriliyor.
BM'nin talebinin "Yemenlilerle koordinasyon içinde ülkedeki krizin çözümüne katkı sağlama esasına dayalı" bir şekilde ele alınacağı, mümkün olan en kısa sürede BM'ye konuya ilişkin yanıt verileceği belirtiliyor.
Ürdün Dışişleri Bakanı
Eymen es-Safadi, perşembe günü yaptığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths
'in Yemen krizinin çözümü çerçevesinde esir takasına ilişkin oluşturulan komitenin Amman'da toplanması talebini kendilerine ilettiğini söylemişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:00 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump'ı Tuvalet Fırçası Haline Getirdiler
Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi
Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste