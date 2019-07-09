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Ürdünlü aile ölümden döndü

26 dakika önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ürdün'lü aile ölümden döndü.

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ürdün'lü aile ölümden döndü. Kazada Baba ve üç çocuğu yaralanırken çocuklardan birisinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz-Gökova karayolunda gece saatlerinde Ürdün uyruklu Akram Alshara yönetimindeki 34 CCA 723 plakalı kiralık araç direksiyon hakimiyetini kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine araç içinde sıkışma ihtimali değerlendirilerek Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans ekibi ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içinde bulunan sürücü Akram Alshara ile birlikte Reem Hassan Abedulrahman Alshara, Dana Akram Ahmad Alshara, Yamen Akram Ahmad Alshara, Majd Akram Ahmad Alshara isimli çocuklar da yaralandı. Yaralılar İtfaiye ekipleri tarafından 112 ekiplerine teslim edilirken, Köyceğiz ve Ortaca Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Ağır yaralı çocuk Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:32 Kaynak: İHA
Köyceğiz, Muğla, Ürdün, 3. Sayfa
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