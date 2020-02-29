Ürdünlü askeri analist: "Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları müdafaa hakkından kaynaklanıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürdünlü askeri analist: 'Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları müdafaa hakkından kaynaklanıyor' - Son Dakika

Ürdünlü askeri analist: "Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları müdafaa hakkından kaynaklanıyor"

14 dakika önce

Ürdünlü askeri analist emekli Tümgeneral Memun Ebu Nevvar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki operasyonlarının kendini müdafaa hakkından kaynaklandığını söyledi.

Ürdünlü askeri analist:

Ürdünlü askeri analist emekli Tümgeneral Memun Ebu Nevvar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki operasyonlarının kendini müdafaa hakkından kaynaklandığını söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan Ebu Nevvar, "Türkiye güçlü bir ülke ve Esed rejiminin İdlib'de kontrolü sağlamasına izin vermeyecektir. İdlib'in düşmesi, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin geri dönmesi ve çok sayıda mültecinin sınıra dayanması anlamına gelir." dedi.

Türkiye ile Suriye arasında 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı'nın Türkiye'ye topraklarını koruma ve Suriye'deki terör unsurlarını kovalama hakkı verdiğini belirten Ebu Nevvar, "Bu bağlamda Ankara'nın operasyonları, kendini müdafaa hakkından kaynaklanıyor." diye konuştu.

"İdlib'in güneydoğusundaki Serakib ilçesinin geri alınması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vurulmuş güçlü bir darbeydi" ifadesini kullanan Ebu Nevvar, Türkiye'nin Serakib'in bir daha düşmemesi için çalıştığını ve şu anki mücadelenin stratejik ağırlık merkezinin burası olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Esed rejimine havadan destek vermesine rağmen Türkiye'nin, rejim güçlerini vurmasına engel olamadığına ve NATO'dan gelen cevabın da hayal kırıklığı yarattığına işaret eden Ebu Nevvar, "Türkiye, NATO'dan Libya, Bosna ve Irak'taki krizlerde olduğu gibi sivillerin korunması için uçuşa yasak bölge oluşturulması kararı almasını bekliyordu. Bu durum, uluslararası krizlerde çifte standart uygulandığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın gövde gösterisinde bulunduğunu ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin Suriye'de varılacak herhangi bir çözümde oynadığı rolün ehemmiyetinin farkında olduğunu belirten Ebu Nevvar, "Müzakere masasında Türkiye olmadığı sürece hiçbir çözüm ortaya çıkmaz." sözlerine yer verdi.

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:06 Kaynak: AA
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