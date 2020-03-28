Ürdünlü bakanlar, Kovid-19'la mücadele için bir aylık maaşını bağışladı - Son Dakika

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Ürdünlü bakanlar, Kovid-19'la mücadele için bir aylık maaşını bağışladı
6 saat önce
Ürdünlü bakanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla mart ayı maaşlarını bağışlama kararı aldı.
Ürdünlü bakanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla mart ayı maaşlarını bağışlama kararı aldı.
"Al Mamlaka" televizyon kanalının, bir hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre, bakanlar, Kovid-19'la mücadele için yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla bu ayki maaşlarını bağışlama kararı aldı.
Ürdün hükümetinden, söz konusu haberle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Resmi verilere göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 235'e ulaşırken, 1 kişi de vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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