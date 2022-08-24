Video: Ürdünlü Uzman: ABD Askeri Müdahaleleri Dünya Barışının Altını Oyuyor ve İnsan Haklarını İhlal Ediyor - Son Dakika
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Video: Ürdünlü Uzman: ABD Askeri Müdahaleleri Dünya Barışının Altını Oyuyor ve İnsan Haklarını İhlal Ediyor

24.08.2022 20:51
Video: Ürdünlü Uzman: ABD Askeri Müdahaleleri Dünya Barışının Altını Oyuyor ve İnsan Haklarını İhlal Ediyor

Ürdünlü bir uzman, ABD'nin askeri müdahalelerinin dünya barışının altını oyduğunu ve insan haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Ürdünlü bir uzman, ABD'nin askeri müdahalelerinin dünya barışının altını oyduğunu ve insan haklarını ihlal ettiğini söyledi.

SAEB RAWASHDEH, Ürdün Basın Vakfı (Jordan Press Foundation) gazetesinde siyasi analist:

"Özellikle bizim bölgemizde, Batı ve ABD politikalarının üçlü standartlarını ne yazık ki deneyimledik. Bu uygulamaya çifte standart demek az kalır.

ABD Irak, Libya, Suriye'nin bazı bölümleri ve eski Yugoslavya'da yasadışı müdahaleler gerçekleştirdi ve liste daha da uzuyor. Sadece Ortadoğu'da değil, Güney ve Orta Amerika ile Asya'da da uzun bir askeri müdahale geçmişine sahipler. Bu nedenle de eğer uluslararası hukuk tatbik edilebilirse küresel düzeyde uygulanmalıdır.

Peki, nasıl oluyor da söz konusu Avrupalılar olduğunda insan hakları ve uluslararası hukuka sahibiz de, Orta Asya ve Asya'da aynı kriterlere sahip olamıyoruz?

Bunun dünya istikrarı ve barışı üzerinde kötü bir etkisi olacaktır.

Askeri tesislere ve dünyanın farklı jeopolitik noktalarını nasıl kontrol ettiklerine bakarsak, çok agresif bir politika izledikleri, orduya dayalı bir politika izledikleri sonucuna varacağız.

Tek taraflı dünyanın acısını yeterince çektik, ancak yine de Amerikan ya da Batılı hakimiyetinin bittiğini söyleyerek çok iyimser olmayacağım.

Bu çeşit bir dünya düzeninden kim faydalanıyor? (ABD) askeri sanayisinin tamamı. Çünkü askeri sanayi bileşimi ABD'deki partilerin hepsini ve ABD ekonomisini kontrol ediyor. ABD ekonomisi normal bir sivil ekonomi değil, bunun yerine askeriyeye ve askeri kolları olan birçok sivil sanayiye bel bağlıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Ürdünlü Uzman: ABD Askeri Müdahaleleri Dünya Barışının Altını Oyuyor ve İnsan Haklarını İhlal Ediyor - Son Dakika

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