Son Dakika Haberleri: Ürdünlü çocuğa şiddet görüntüleri tepki çekti (2)
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Ürdünlü çocuğa şiddet görüntüleri tepki çekti (2)

1 saat önce

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMAMersin Cumhuriyet Başsacvcılığı, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Ürdünlü çocuğa şiddet görüntüleri tepki çekti (2), System.String[]

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA
Mersin Cumhuriyet Başsacvcılığı, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"Sosyal medyada çıkan 'Bir erkek şahsın Ürdünlü çocuğa tokat attığı' yönünde haberler ile ilgili olarak; 2 Türk çocuğu ve 2 Ürdünlü çocuğun bir sebepten ötürü aralarında kavga etmeleri üzerine, Türk çocuklardan birinin dişi kırılmış, diğeri ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek tarzda yaralanmıştır. Daha sonra olay yerine gelen ve Türk çocuklardan birinin babası olan N.D. sosyal medyada da görüldüğü üzere Ürdünlü çocuklardan birine vurarak onu yere düşürmüş, yerde de ayağıyla iteleyerek yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca Ürdünlü çocuğun annesini de omzundan 2 kez iteklemistir. Ürdünlü çocuğa siddetli bir sekilde vurarak yere düşmesine sebebiyet veren N.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmistir. Olayla ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."


Başsavcı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:01 Kaynak: DHA
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