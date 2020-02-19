Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs: "Yaptığım hareketten dolayı çok pişmanım" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs: 'Yaptığım hareketten dolayı çok pişmanım' - Son Dakika

Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs: "Yaptığım hareketten dolayı çok pişmanım"

7 saat önce

Mersin'de bir sitede çocuklar arasında çıkan tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı iddiasıyla yargılanan sanık, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs:

Mersin'de bir sitede çocuklar arasında çıkan tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı iddiasıyla yargılanan sanık, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanırken bir önceki duruşmada tahliye olan sanık, "Çocuğa yaptığım hareketten dolayı çok pişmanım, diğer suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.


21. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın 3. duruşmasına tutuksuz sanık Nadir K., Ürdünlü aile, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Sanığın tanıkları, çocuğa tokat anını görmediklerini ancak o olaydan sonra sanığın başka bir şey yapmadığını iddia ettiler.


Tokat atılan çocuğun ablası Haneen Al Khaldi ise olay günü kız kardeşini aşağı yolladığını belirterek, "Bende pencereden görüntü çekiyordum. Kardeşimle sanığın eşi tartışıyordu. Bir süre sonra sanık gelerek hiçbir şey anlamadan, dinlemeden kardeşime tokat attı. Ardından kız kardeşimi iterek yere düşürdü. Daha sonra bizim görüntü çektiğimizi fark edince evi taşlamaya başladı. Taş halen bizim elimizde ve üstünde parmak izi var. Babama da vurdu. Bizi, 'Sizi yaşatmayacağım, burada barındırmayacağım' şeklinde tehdit etti" dedi.


"Çocuğa yaptığım hareketten dolayı çok pişmanım"


Sanık Nadir K. çocuğa yaptığından dolayı çok pişman olduğunu söyleyerek, "Hakkımdaki diğer suçlamaları kabul etmiyorum. Ürdünlü aile sitede sıkıntılı bir aileydi. Sitede 5-6 aile şahıslardan şikayetçi oldu. Ben o gün çocuğumun kolunun kırık olduğunu gördüğümde ne yaptığımı bilemedim. Bir anda çocuğa tokat attım. Ancak ondan sonra bir şey yapmadım. Videoda da görüldüğü gibi ben çocuğun kız kardeşini olaylar büyümesin diye yukarı çıksın diye uyarıyorum. Çocuktan dolayı üzgünüm ve pişmanım. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.


Sanık avukatı da çocuğa tokat dışında iddia edilen hiçbir suçlamayı kabul etmediklerini belirterek, kararın bu şekilde verilmesini talep etti. Müşteki avukatı ise gerçekleştirilen suçların ortada olduğunu kaydederek, iddianamedeki suçlardan sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 2 Mart tarihine erteledi.


Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bir sitenin bahçesinde oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, tartışma sonrası Nadir K. 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ürdün vatandaşı A.K.'yi tokatlayarak yere devirmişti. Sosyal medyada yer alan olaya ilişkin görüntüler ise büyük tepki çekmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan zanlı hakkında önce ev hapsi kararı verilmiş, ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanmıştı. 40 gün cezaevinde kalan Nadir K., 2. duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. - MERSİN

Mersin, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:57 Kaynak: İHA
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