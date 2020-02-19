Ürdünlü çocuğa tokat atmıştı, mahkemede özür diledi - Son Dakika

Ürdünlü çocuğa tokat atmıştı, mahkemede özür diledi

MERSİN'de bir sitede çıkan tartışmada Ürdünlü 5 yaşındaki A.T.O.A.K.'ye tokat attığı için hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Nadir Kızılbulut'un yargılanmasına devam edildi. Kızılbulut, çocuğa attığı tokattan dolayı pişman olduğunu dile getirerek, özür diledi.

Merkez Mezitli ilçesinde bir sitede geçtiğimiz yıl 5 Ekim'de Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer ailelerin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada apartman toplantısından çıkarak kalabalığın yanına gelen Kızılbulut, Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa sert bir tokat attı. Aldığı darbeyle çocuk yere yığılırken, bu kez aileler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kızılbulut, küçük çocuğa tokat attığı anlar ise sitede oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ürdünlü çocuğa tokat atıp, babası ve ablasını darp ettiği, evlerinin camını kırdığı gerekçesiyle Nadir Kızılbulut tutuklandı. Hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Nadir Kızılbulut, 13 Aralık'ta görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Davanın ikinci duruşması bugün 21'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

ÖNCE KARDEŞİMİ SONRA BABAMI DÖVDÜ

Duruşmada 'tanık' sıfatı ile ifade veren mağdur çocuğun ablası H.K. (17), olayı evin penceresinden izlediğini ve tokat görüntülerini kendisinin çektiğini söyledi. Sanık Kızılbulut'un olay yerine geldikten sonra sorgusuz sualsiz kardeşine tokat attığını söyleyen abla Khaldı, "Erkek kardeşime tokat attıktan sonra kız kardeşime vurdu. Kız kardeşimi 'sizi burada barındırmayacağız' diye tehdit etmiş. Eşi video çektiğimi görünce kocasına söyledi. Evimizi taşladılar, camlarımızı kırdılar. Sonra babam geldi siteye. Babam kendisi ile konuşmak isterken aralarında tartışma çıktı. Babamın yüzüne yumruk attı. Çok korktuk" dedi.

SANIK ÇOCUKTAN ÖZÜR DİLEDİ

Tutuksuz sanık Nadir Kızılbulut ise, çocuğa attığı tokattan dolayı pişman olduğunu dile getirerek, özür diledi. Kızılbulut, hakkındaki diğer iddiaları reddetti. Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanık avukatının ek süre talebi üzerine duruşmayı erteledi.