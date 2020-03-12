Ürdünlü çocuğa tokat davasında sanığa verilen cezayı az buldular - Son Dakika

MERSİN'de, bir sitede çıkan tartışmada Ürdünlü çocuk A.T.O.A.K.'ya (5) tokat atan Nadir Kızılbulut'a verilen 2 yıl 5 günlük cezayı yetersiz bulduklarını belirten mağdur ailenin avukatı Hibe Gökalp, üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını söyledi. Mağdur çocuğun babası Trad A. da, "Karara itiraz edeceğiz, Türk adaletine güveniyorum" dedi.

Geçen yıl 5 Ekim'de, Mezitli ilçesindeki sitede meydana gelen olayda, Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada apartman toplantısından çıkarak, kalabalığa doğru gelen Nadir Kızılbulut, Ürdünlü A.T.O.A.K. adlı çocuğa tokat attı. Çocuk tokadın şiddetiyle yere düşerken, ailelerin tartışması kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kızılbulut'un küçük çocuğa tokat attığı anlar ise site sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Nadir Kızılbulut, Ürdünlü çocuğa tokat atıp, babası ve ablasını darbettiği, evlerinin camını kırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kızılbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında 'Nitelikli yaralama', 'Tehdit', 'Çocuğa karşı yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kızılbulut, 40 gün sonra, 13 Aralık 2019'da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

2 YIL 5 GÜN CEZA ALDI

21'inci Asliye Ceza Mahkemesi 'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Nadir Kızılbulut ve mağdur Ürdünlü aile katılmadı. Avukatları son kez dinleyen mahkeme başkanı, Nadir Kızılbulut hakkında kararı açıkladı. Kızılbulut, 5 yaşındaki çocuğa tokat atmaktan 7 ay 15 gün, baba Trad'a yönelik eyleminden dolayı 3 ay 10 gün, mala zarar vermekten 5 ay ve ölümle tehdit suçundan 8 ay 10 gün olmak üzere 2 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık hakkında 'hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına' karar verdi.

BABA TRAD: CEZA YETERSİZ

Mahkemenin kararını değerlendiren mağdur çocuğun babası Trad A., sanığa verilen cezanın yetersiz olduğunu söyledi. Baba Trad, "Olay günü dışarıdaydım. Evdekiler telefon edip bir kişinin oğluma tokat attığını söylediler. Ardından videoyu gönderdiler. Bunun üzerine siteye geldim. Olayı anlamak için sanığın yanına gittiğimde bana da vurdu. Kendisinden şikayetçi olduk. Mahkemenin verdiği cezayı yeterli bulmuyorum. Karara itiraz edeceğiz, Türk adaletine güveniyorum" dedi.

ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ EDECEĞİZ

Ürdünlü ailenin avukatı Hibe Gökalp ise, "Yaşanan üzücü olayla ilgili karar verildi. Mahkeme 5 yaşındaki çocuğa yönelik şiddet eylemine ceza verirken, 15 yaşındaki ablasına yönelik eyleme bir ödül gibi beraat verdi. Bu olay çocuklarına yönelik bir şiddet olayı iken verilen cezanın hakkaniyete uygun olmadığını düşünüyoruz. Davanın takipçisi olacağız ve üst mahkemeye itiraz haklarımızı kullanacağız" ifadesini kullandı.