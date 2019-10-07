Son Dakika Haberleri: Ürdünlü çocuğa tokatta, savcılık ev hapsi kararına itiraz etti
Son Dakika Güncel Ürdünlü çocuğa tokatta, savcılık ev hapsi kararına itiraz etti

Ürdünlü çocuğa tokatta, savcılık ev hapsi kararına itiraz etti

1 saat önce

MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezitli ilçesindeki bir sitede, 2 aile arasında çıkan kavgada Ürdünlü çocuğa tokat atan Nadir K.'nin ev hapsi kararı ile serbest bırakılmasına itiraz etti.

Ürdünlü çocuğa tokatta, savcılık ev hapsi kararına itiraz etti, System.String[]
MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezitli ilçesindeki bir sitede, 2 aile arasında çıkan kavgada Ürdünlü çocuğa tokat atan Nadir K.'nin ev hapsi kararı ile serbest bırakılmasına itiraz etti.
Mezitli'deki bir sitede geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda, çocuklar arasında çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu. Hızla tartışan kalabalığın yanına gelen Nadir K., Ürdünlü çocuk A.T.O.A.K.'ya tokat attı. Çocuk aldığı darbeyle yere yığılırken, bu kez aileler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırdı.
Nadir K.'nin küçük çocuğa tokat attığı anlar ise sitede oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Ürdünlü ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Nadir K. sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince ev hapsi kararı verilerek, serbest bırakıldı.
Görüntülerin sosyal medyaya yayınlanması infiala yol açtı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek, karara itiraz etti. Başsavcılık yaptığı açıklamada, "Şüpheli Nadir K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen ev hapsi kararına Cumhuriyet başsavcılığımız tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz sonucu ile ilgili daha sonra bilgi verilecektir" denildi.


Başsavcı, Mezitli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı
Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs ev hapsi cezası aldı Müge Anlı'da cinsel içerikli görüntüleri çıkan kadın suskunluğunu bozdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 12:15:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürdünlü çocuğa tokatta, savcılık ev hapsi kararına itiraz etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]