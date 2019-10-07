Son Dakika Haberleri: Ürdünlü çocuğa tokatta, savcılık ev hapsi kararına itiraz etti (4)
Son Dakika Güncel Ürdünlü çocuğa tokatta, savcılık ev hapsi kararına itiraz etti (4)

Ürdünlü çocuğa tokatta, savcılık ev hapsi kararına itiraz etti (4)

29 dakika önce

TUTUKLANDIMersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan N.K., polis tarafından evinden alınarak adliyeye götürüldü.

Ürdünlü çocuğa tokatta, savcılık ev hapsi kararına itiraz etti (4), System.String[]

TUTUKLANDI
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan N.K., polis tarafından evinden alınarak adliyeye götürüldü. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli N.K.'nın çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:38 Kaynak: DHA
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