Ürdünlü çocuğa tokatta, savcılık ev hapsi kararına itiraz etti (4)

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TUTUKLANDIMersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan N.K., polis tarafından evinden alınarak adliyeye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:38 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan N.K., polis tarafından evinden alınarak adliyeye götürüldü. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli N.K.'nın çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.
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