Ürdünlü girişimci geleneksel detaylarla süslediği çömleklerle ülkesinin kültürel mirasını yaşatıyor - Son Dakika

Ürdünlü girişimci Muvaffak el-Kavasımi, geleneksel kumaş ve yöntemlerle süslediği çömlekleri adeta bir sanat eseri haline getiriyor.

Başkent Amman'daki Aden Mahallesi'nde bulunan evine de estetik bir tasarım katan 38 yaşındaki Kavasımi hazırladığı çömlekleri, pastel renklerde dekore edilmiş bir atmosferde ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Kavasımi, AA muhabirine, "Üniversitede böyle bir eğitim almadım. Geleneksel olana ve kültürel mirasımıza düşkünlüğümden, onu yaşatmak ve bir şekilde görünür kılmak için çömlekleri süslemeye başladım." dedi.

Doğal çömlek ürünlerini, Arap kefiyesi, Türk kumaşları ve çuval beziyle süslediğini dile getiren Kavasımi, çömleklerin bazı bölümlerini de boyayarak renklendirdiğini aktardı.

Hobi olarak başladı

Bu alana hobi olarak başladığını daha sonra Facebook'ta bu ürünler için özel bir sayfa oluşturarak yaptıklarını paylaşmaya karar verdiğini söyleyen Kavasımi, tasarımlarını beğenenlerin kendisine sipariş vermeye başladığını kaydetti.

Renkli boncuklar ekleyerek farklı tasarımlar yaptığını, işçilikte kısa sürede ustalaştığını ve üretim hızını artırdığını kaydeden Kavasımi, "Sadece bir yıl içinde turistlerden ve halktan evine estetik bir karakter katmak isteyenlerin uğrak yeri oldum." diye konuştu.

Ürünleri için maddi kaygı gütmediğini, bu nedenle basit bir kar ile satış yaptığını ve fiyatların herkes için uygun olduğunu ifade eden Kavasımi, süslemeli çanak çömlek parçalarının fiyatının bir dinar ( yaklaşık 1,4 dolar) ile 30 dinar arasında değiştiğine işaret etti.

Elinde fırçasıyla, kendi yaptığı ve eski Ürdün kilimleriyle kapladığı ahşap bir sandalyede oturan Kavasımi, "Yalnız çalışıyorum ve eşim bazen öğrenme hevesiyle bana yardım ediyor. Tek bir ürünü hazırlamak bir ila 4 saat sürüyor. Eserin boyutuna göre değişiyor." ifadelerini kullandı.