Ürdünlü heykeltıraş İzamat bazalt taşlarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Ürdünlü heykeltıraş İzamat bazalt taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

16.01.2021 15:11
Ürdünlü heykeltıraş İzamat bazalt taşlarını sanat eserine dönüştürüyor, System.String[]

Genç yaşlarından itibaren taş oymayı meslek edinen Ürdünlü heykeltıraş Muhammed Suud al-İzamat, yaşadığı bölgede bol miktarda bulunan bazalt taşlarını itinayla oyarak birer sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Genç yaşlarından itibaren taş oymayı meslek edinen Ürdünlü heykeltıraş Muhammed Suud al-İzamat, yaşadığı bölgede bol miktarda bulunan bazalt taşlarını itinayla oyarak birer sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Ürdün'ün kuzeydoğusundaki El-Mefrak iline bağlı Umm'ul-Kutteyn beldesinde yaşayan İzamat, 1970'lerden bu yana tasarladığı heykellerle bedevi yaşamının en önemli yönlerini somutlaştırarak geçmişi günümüzle ve eski uygarlıkları modern çağ ile buluşturuyor.

İzamat'ın yaşadığı beldenin bulunduğu Ürdün çölünün geniş bir kısmını sağlam ve hava koşullarından etkilenmeyen bazalt taşları kaplıyor.

İlham kaynağı madde ve çevre

AA muhabirine konuşan İzamat, oyma işinde kullanmak için bazalt taşını rastgele seçmediğini, Romalıların ve Osmanlıların Ürdün'de birçok tarihi mekanda kullandığı bu taşların hava koşullarından etkilenmeden şekillerini ve sertliklerini koruduğunu aktardı.

İzamat, "Bazalt taşı Ürdün'de muazzam bir zenginliktir ve uzun ömürlüdür. Araştırmalardan sonra, ekonomik faydaları nedeniyle bu taşların sanata ve inşaata uygun olduğunu gördük. Ülke hazinesi olarak bu taşlardan faydalanılmalı." diye konuştu.

Heykeltıraş İzamat, yazılı ifadeler, Kur'an-ı Kerim ayetleri, figürler, hayvanlar, kuşlar, yemek kapları, ünlü kişilerin resimleri gibi farklı unsurlardan oluşan heykellerinin büyük maddi getirisi olduğunu söyledi.

Sanatını yeni nesillere öğretiyor

"Arzumuz bu mesleği yeni nesillere öğretmek. Bu sanatı üniversitelerdeki sanat fakültelerinde okutmayı umuyoruz, çünkü turistik ve ekonomik faydası var." diyen İzamat, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) aracılığıyla 160 kız öğrenciyi eğittiğini ifade etti.

İsveç'ten 18 kadından oluşan bir heyete de eğitimi verdiğini ve taş oyma sanatını dünyaya tanıtmak istediklerini dile getiren İzamat, turistlerin kendisinin yanına sosyal medyada gördükleri aracılığıyla geldiğini anlattı.

İzamat, bazalt taşlarının sadece heykel yapımında değil, şehirlerin inşası ve estetiğinde de kullanıldığını aktardı.

Olağanüstü yetenek

El-Mefrak ilinin Kültür Müdürü Faysal el-Acyan ise İzamat'ın olağanüstü bir yetenek sahibi olduğunu, bazalt taşlarını oymadaki kişisel çabası ve yaratıcılığı sayesinde yeni bir sanatsal yaklaşım ortaya koyduğunu söyledi.

Acyan, "Biz onu (İzamat'ı) Mefrak ilindeki doğal kaynakların işletilmesine yön verebilecek bir yöntem ve okul tesis eden Kültür Bakanlığı olarak görüyoruz." dedi.

Bu yöntemin benimsenmesi ve bölgede bol miktarda bulunan bazalt taşlarını oymayı öğreten okul inşasını desteklemenin zorunlu olduğunu belirten Acyan, İzamat'ın sanatının çok sayıda gence iş fırsatları sunmaya katkıda bulunduğuna dikkati çekti.

Ürdün, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdünlü heykeltıraş İzamat bazalt taşlarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika


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