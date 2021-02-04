Ürdünlü kadınlar evde yaptıkları ürünlerle işsizlikle mücadele ediyor - Son Dakika

Ürdünlü kadınlar evde yaptıkları ürünlerle işsizlikle mücadele ediyor

04.02.2021 14:39

Ürdünlü kadınlar, artan işsizlik oranlarının gölgesinde evde yaptıkları ürünlerle hem iş fırsatı yaratıyor hem de kendileri için bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Ürdünlü kadınlar, artan işsizlik oranlarının gölgesinde evde yaptıkları ürünlerle hem iş fırsatı yaratıyor hem de kendileri için bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Başkalarına bağlı kalmadan iş fırsatı yakalamak isteyen Ürdünlü Belkıs Arac (24), üretken bir kadın olmayı tercih etti. Azim ve kararlılık konusunda meslektaşlarına örnek teşkil eden Arac, bir yandan iş kurma hayalini gerçekleştirirken diğer yandan da lisans eğitimini tamamladı.

Arac, özellikle çalışamayan genç kadınlara tecrübe ve meslek kazandırmaya odaklandıklarını ifade ederek AA muhabirine projenin başlangıcı, işleyişine ilişkin bilgiler verdi.

Meryem, Şeyma, Emel, Abir gibi arkadaşlarıyla evlerinde çalışabilecekleri, hem kendileri hem de aileleri için gelir kapısı olabilecek bir iş projesi üzerinde düşünmeye başladığını söyleyen Arac, şunları söyledi:

"Sahip olduğumuz sınırlı imkanlar, şartlarının ağır gelmeyeceği bir proje üretmeye sevk etti. Çeşitli renklerde ve modellerde örgü, tığ işi örmeye ve öğretmeye dayalı "Püskül" ismiyle bir iş kurmaya karar verdim."

Hayalindeki iş yolunda adım adım ilerliyor

El işinin temel prensiplerini annesinden öğrendiğini söyleyen Arac, "Yaklaşık 6 yıl önce bu projeyi kurmaya karar vermiştim. Daha sonra çeşitli alanlarda çok maharetli olan kadınlardan öğrenmeye devam ettim." dedi.

Arac, bu aşamadan sonra proje yönetimine ilişkin kurslara katıldığını ve becerilerini geliştirdiğini, ürünlerin reklamını yapmak için sosyal ağlarda hesaplarlar oluşturduğunu aktardı.

Ülkenin kuzeyindeki Remse ilinde kurduğu projesi duyuldukça siparişler almaya başladıklarını kaydeden Arac, şunları söyledi:

"Talepler gelmeye başladı. Siparişleri evlerinde üretim yapan kadın meslektaşlarıma iletiyorum, böylece talebe göre üretim yapıyoruz."

Arac, bu işin bazıları tarafından annelerimizin öteden beri yaptığı demode bir iş olarak görülebileceğine işaret ederek, "Biz eski bir el işini günümüze uygun modellerle yeniden tasarlıyoruz. Günümüzün gereksinimleri haline gelen zamana ve modaya ayak uydurmamız bizi diğerlerinden ayıran nokta." dedi.

Salgının etkisi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) diğer sektörler gibi kendi işlerini de etkilediğini ifade eden Arac, "Salgının ülkede yayılmasıyla birlikte üretimde yüzde 50'lik bir gerileme yaşandı. Ancak ürünlerine olan ilgi yıl başıyla birlikte yeniden eski haline döndü." ifadesini kullandı.

Arac, ürünlerin modeline ve türüne göre 1,5 dolardan 55 dolara arasında fiyatlandırıldığını aktardı.

"Belkıs Arac gerçek bir başarı hikayesi"

Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanlığına bağlı Girişimcilik ve Motivasyon Derneği Müdürü Ahmed Şeteyat da "Belkıs Arac, gerçek bir başarı hikayesi; kimseden yardım beklemedi, geleceğinin haritasını kendi elleriyle çizmeyi tercih etti, belki de hiç gelmeyecek olan bir iş fırsatını beklemedi." dedi.

Arac'ın tek sermayesinin yumak, tığ ve şiş olduğunu kaydeden Şeteyat, "Kısıtlı imkanlar, mükemmellik ve yaratıcılığın önünce engel teşkil edemez." tespitini yaptı.

Şeteyat, "Ürdün'de üretime katkıda bulunmak isteyen çok sayıda genç kadın bulunuyor. Bu kadınlar, ulusal ekonomiye katkı sağlayacak fikirlerinin hayata geçebilmesi için desteğe ihtiyaç duyuyor." ifadelerine yer verdi.

Ürdünlü kadınlar evde yaptıkları ürünlerle işsizlikle mücadele ediyor
Ürdünlü kadınlar evde yaptıkları ürünlerle işsizlikle mücadele ediyor
Ürdünlü kadınlar evde yaptıkları ürünlerle işsizlikle mücadele ediyor
Ürdünlü kadınlar evde yaptıkları ürünlerle işsizlikle mücadele ediyor

İşsizlik, Lisans, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdünlü kadınlar evde yaptıkları ürünlerle işsizlikle mücadele ediyor - Son Dakika


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