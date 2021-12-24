Ürdünlü ressam, aşk acısını unutmak için başladığı kahveyle çizim sanatını ileri boyutlara taşıdı - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Ürdünlü ressam Ahmed el-Karan'ın Fincan ve tabaklar üzerine kahve ile resim yapması

Ürdünlü ressam Ahmed el-Karan ile röportaj

Ürdünlü ressam, aşk acısını unutmak için başladığı kahveyle çizim sanatını ileri boyutlara taşıdı

Ressam Ahmed el-Karan:

"Fincan ve tabaklar üzerine çok küçük boyutlarda resim yapmayı kendi kendime geliştirdim. Bu alanda kimseden ders almadım"

"Büyük alanlarda kahveyle çizim yapanlar var ama bu kadar küçük boyutta çizeni hiç duymadım. Bu çok küçük çizimler için hat kalemleri ve mühendislik çizim araçlarını kullanıyorum"

LEYS EL-CUNEYDİ - Ürdünlü ressam Ahmed el-Karan, aşk acısını unutmak için kahve telvesini sanata dönüştürdüğü eserler üretiyor.

Resim alanında 21 yıl önce dersler aldığını ifade eden Karan, kahveyle resim yapmaya başlama hikayesini AA muhabirine anlattı.

Bir dönem yaşadığı aşk acısını ve hayal kırıklığını unutmak için çareler aradığını belirten Karan, günlük rutin programından çıkmanın ve yeni bir meşgale bulmanın kendisine iyi geleceğini düşündüğünü söyledi.

Karan, sık tükettiği kahvenin fincanlarına derdini dökmeye başladığını belirterek, başlangıçta fincan tabağına duygularını ifade ettiği çizimler yaptığını ve sevdiği kızın yüzünü resmettiğini dile getirdi.

"Çok küçük boyutlarda resim yapmayı kendi kendime geliştirdim"

Daha sonra kahveyle çok küçük boyutlarda resim yapma konusunda kendini geliştirdiğini kaydeden Karan, şöyle devam etti:

"Fincan ve tabaklar üzerine çok küçük boyutlarda resim yapmayı kendi kendime geliştirdim. Bu alanda kimseden ders almadım. Büyük alanlarda kahveyle çizim yapanlar var ama bu kadar küçük boyutta çizeni hiç duymadım. Bu çok küçük çizimler için hat kalemleri ve mühendislik çizim araçlarını kullanıyorum."

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulundu

Genelde portre çizimleri yaptığını, yarım santimetrelik alana kahveyle resim yaparak, dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini söyleyen Karan, bu çizimiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Karan, "yarım santimetrelik bir alana sahip çizimi incelemenin yüksek dikkat gerektirdiği ve insan gözünün bu boyuttaki bir işi yargılayamayacağı" gibi bir gerekçeyle başvurusunun reddedildiğini aktardı.

Ürdünlü Karan, başkent Amman'daki kafelere giderek, çalışanlardan kahve istediğini, daha sonra da fincan tabağına, bazen de fincan içine resimler çizdiğini belirtti.

Bazı resimleri çizmenin 5 dakika, bazılarının ise saatler aldığını ifade eden Karan, ticari amaçlarla resim yapmadığını aktardı.