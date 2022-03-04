Ürdünlü sanatçı "ağaç kökleri ve tellerle" Arap coğrafyasındaki sıkıntıları anlatıyor - Son Dakika

Ürdünlü sanatçı Hişam Şedifat, ağaç kökleri ve teller kullanarak ürettiği eserlerle başta Filistin davası olmak üzere Arap coğrafyasında yaşanan ulusal ve insani sıkıntılara sıra dışı bir biçimde ışık tutuyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Mefrak kentinde yaşayan 56 yaşındaki Şedifat, eşi ve dört kızının da teşvikiyle ölü ağaç kökleri ve telleri bir araya getirerek başladığı sanat yolculuğunu AA muhabirine anlattı.

Şefidat, psikolojik olarak rahatlamak ve bir şeylerle uğraşmak için başladığı çalışmalarının zamanla insani meseleleri ifade ettiği eserlere dönüştüğünü söyledi.

Üniversite eğitimini tamamlamadığını, deneye deneye eserlerini ortaya çıkardığını aktaran Şedifat, "İnsan bir şeyi severek yaparsa onda başarılı olur." dedi.

Dünyanın en küçük tel at heykelini yaptı

Başlangıçta eserlerinde sadece telleri kullandığını ifade eden Şedifat, 2005 yılında "Umutla Örülmüş Teller" isimli bir sergi açtığını belirtti.

Şedifat, "Sergiyi gezenler, eserlerimden çok etkilendiklerini söylediler. Tellerle sanat eserleri üretilmesi ve küçük heykeller yapılması onlar için yeni bir şey oldu." ifadelerini kullandı.

Tellerden yaptığı kanguru heykelini Avusturalya'da yaşayan bir arkadaşına hediye ettiğini belirten Şedifat, arkadaşının da heykeli, Avusturalya'nın Amman Büyükelçisi'ne hediye olarak verdiğini kaydetti. Şedifat, Büyükelçinin kendisiyle görüşmek istediğini ve kendisinden çok sayıda kanguru heykeli talep ettiğini anlattı.

Dört yıl önce de dünyanın en küçük tel at heykelini yaptığını belirten Şedifat, heykelin, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için çaba sarf ettiğini ancak Kovid-19 şartları nedeniyle şu ana kadar bunu başaramadığını dile getirdi.

"Ağaç kökleri vatana bağlılığımızı temsil ediyor"

Bundan 5 yıl önce oturduğu bölgenin yakınındaki bir köye seyahat gerçekleştirdiğini ifade eden Şedifat, tel heykellerine ölü ağaç köklerini katarak eserler üretme fikrinin burada doğduğunu söyledi.

Köyde çok sayıda ölü ağaç kökü bulduğunu ve bunları daha sonra eserlerinde kullandığını aktaran Şedifat, şunları kaydetti:

"Neden ağaç kökleri derseniz, şöyle izah edebilirim. O kökler, toprağa ve vatana bağlılığımızı temsil ediyor. Bu ölü kökleri bir sanat eseri içinde kullanarak Arapların ulusal meselelerini canlı tutacağımı düşündüm. Filistin davası başta olmak üzere Arap coğrafyasında yaşanan ulusal meseleler ve insan hikayelerini sanat eserine dönüştürme konusunda çalışmalar üretiyorum."

"Ağaç kökleri farklı farklı olduğu için ürettiğim eserler de özel oluyor"

Şedifat, tek başına çalıştığını, büyük kızının ise çalışmalarının fotoğraflanmasında kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

"Ağaç kökleri farklı farklı olduğu için ürettiğim her eser de özel ve farklı oluyor. Eserlerin tekrar etme durumu olmuyor." diyen Şedifat, maddi kaygılarla değil, sanat ve insani duyarlılıkla bu işi yaptığını dile getirdi.

Ağaç köklerinin ayrıca atalarının, yaşadıkları topraklara bağlılığına şahit olduklarını belirten Şedifat, "Her insanın, sanatçının dünyaya mesajını gönderme şekli farklıdır. Ben de böyle bir yol seçtim." ifadelerini kullandı.