Son Dakika Haberleri: Ürdünlü tutuklu Labadi'ye destek gösterisi - BATI
Son Dakika Güncel Ürdünlü tutuklu Labadi'ye destek gösterisi - BATI

Ürdünlü tutuklu Labadi'ye destek gösterisi - BATI

19 dakika önce

Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi önünde toplanan bir grup aktivist, İsrail tarafından tutuklanan ve açlık grevi yapan Ürdünlü Heba al-Labadi'ye destek gösterisi düzenledi.

Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi önünde toplanan bir grup aktivist, İsrail tarafından tutuklanan ve açlık grevi yapan Ürdünlü Heba al-Labadi'ye destek gösterisi düzenledi.

Ürdünlü tutuklu Labadi'ye destek gösterisi - BATI

Batı Şeria, Sami Ofer, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:02 Kaynak: AA
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