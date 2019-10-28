Ürdünlü tutuklu Labadi'ye destek gösterisi - BATI
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Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi önünde toplanan bir grup aktivist, İsrail tarafından tutuklanan ve açlık grevi yapan Ürdünlü Heba al-Labadi'ye destek gösterisi düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:02 Kaynak: AA
Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi önünde toplanan bir grup aktivist, İsrail tarafından tutuklanan ve açlık grevi yapan Ürdünlü Heba al-Labadi'ye destek gösterisi düzenledi.
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