Ürdünlüler Filistin sınırında İsrail'in saldırılarını protesto etmeyi sürdürüyor - Son Dakika

İsrail saldırılarına karşı Filistin'le dayanışma için dün aynı bölgede düzenlenen gösterilere yaklaşık 3 bin kişi katılmıştı.

Ürdünlüler Filistin sınırı yakınında, İsrail 'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı başlattıkları protestolarına bugün de devam ediyor.

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