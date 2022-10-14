Ürdünlüler İsrail'in Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kuşatmasını protesto etti - Son Dakika
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Ürdünlüler İsrail'in Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kuşatmasını protesto etti

14.10.2022 15:40
Ürdünlüler İsrail'in Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kuşatmasını protesto etti

İsrail güçlerinin yaklaşık bir haftadır Filistin'deki Şuafat Mülteci Kampı'na uyguladığı kuşatma Ürdün'de protesto edildi.

İsrail güçlerinin yaklaşık bir haftadır Filistin'deki Şuafat Mülteci Kampı'na uyguladığı kuşatma Ürdün'de protesto edildi.

Ürdün'deki Direnişi Destekleme Ulusal Forumu'nun çağrısı üzerine onlarca kişi başkent Amman'da El-Hüseyni Camisi önünde toplandı.

Göstericiler Filistin ve Ürdün bayraklarının yanı sıra üzerinde "Kudüs yanıyor", " Aksa'nın kara cuması.. Aksa yalnız değil" yazılı dövizler taşıdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şuafat Mülteci Kampı'nda günlerdir kuşatma altında yaşayan binlerce Filistinliye destek mesajları veren göstericiler, sık sık İsrail karşıtı sloganlar attı.

Ürdün İhvanı'nın bir kolu olan İslami İşçi Cephesi Partisi Genel Sekteri Murad el-Adayile, burada yaptığı konuşmada, Ürdün hükümetinin, Mescid-i Aksa'yı ve kutsal yerleri savunmak için Şuafat'taki bu direnişe daha çok destek vermesi gerektiğini söyledi.

Kınama açıklaması yapmanın yeterli olmadığını dile getiren Adayile, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline karşı çıkmada hükümetin Ürdün halkının sesini yansıtması gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusundan Şuafat'ta toplu cezalandırma

İsrail polisi, 8 Ekim Cumartesi akşamı Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine bir araçtan ateş açıldığını ve saldırıda yaralanan 3 polisten birinin öldüğünü duyurmuştu.

Filistinli direniş grupları ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine ateş açılmasının, İsrail'in işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına karşı verilen "haklı bir direniş" olduğunu belirtmişti.

Saldırganı arama çalışmalarını sürdüren İsrail güçleri, kampı kuşatma altına alarak giriş çıkışlara yasak getirdi.

İsrail ordusunun on binlerce Filistinlinin yaşadığı kampa uyguladığı abluka günlük hayatı felç ederken, kamp sakinleri "toplu cezalandırma" olarak niteledikleri kuşatmaya karşı protestolar düzenliyor.

Kamp sakini Filistinliler ayrıca 11 Ekim'de "insanlık onuru adına" süresiz sivil itaatsizlik eylemi başlatarak kamptaki tüm okullarda eğitimin askıya alınacağını, iş yerlerinin kapatılacağını ve işçilerin greve gideceğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

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