Ürdünlüler sınıra gelerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi - Son Dakika

Ürdün'de çok sayıda kişi Filistinlilere destek vermek için sınıra gelerek gösteri yaptı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Filistinlilere destek vermek için sınıra gelen göstericiler sınır kapılarının açılmasını ve Filistinlilere destek vermelerine izin verilmesini talep etti.

Göstericiler, sık sık direnişin arkasında birleşme çağrıları yaparak, Filistinlilerle kendilerinin tek millet olduğu yönünde sloganlar attı.

Protestoların organizatörleri, gün içinde Agvar bölgesindeki "Onur Şehitleri" yapıtının önünde destek gösterisi düzenlenmesini beklediklerini söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini bildirmişti. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edilmişti.