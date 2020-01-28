Ürdünlülerden Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki - Son Dakika

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Ürdünlülerden Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki
6 saat önce
Ürdünlüler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına karşı protesto düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
Ürdünlüler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına karşı protesto düzenledi.
Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için sokaklara çıktı. Göstericiler, Trump'ın planına tepki göstererek, " Filistin'e Özgürlük", "Yaşasın Filistin" şeklinde slogan attı. Başkent Amman'daki İsrail'in büyükelçiliğinin kapatılmasını talep eden göstericiler, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini istedi.
(İHA)
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