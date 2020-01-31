Ürdünlülerden Yüzyılın Anlaşması protestosu - Son Dakika

Ürdün'ün başkenti Amman'da, halk Yüzyılın Anlaşması'na tepki gösterdi.



Ürdün'ün başkenti Amman'ın Cuma namazı sonrasında, 'Yüzyıl Anlaşması' na karşı protesto gösterisi düzenledi. Protestocular Husseini Cami'de Cuma namazı kıldıktan sonra bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorunu için sunduğu Yüzyılın Anlaşması'nı protesto etti. Sokaklara dökülen protestocular "Anlaşma Geçmeyecek", "Yaşasın Filistin" sloganları attı. Protestocular, Arap ve Müslüman ülkelere Kudüs ve Filistinliler için harekete geçme çağrısında bulundu. Protestoda pek çok siyasi patilerin katıldığı öğrenildi.



Protestoya katılan Müslüman Kardeşler yaptığı açıklamada, diğer siyasi partileri davet ederek Trump'ın açıkladığı anlaşmaya karşı olmaları gerektiğini ifade etti. - AMMAN