Üreğil Millet Bahçesi korona virüse karşı kapılarını kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üreğil Millet Bahçesi korona virüse karşı kapılarını kapattı - Son Dakika

Üreğil Millet Bahçesi korona virüse karşı kapılarını kapattı

7 saat önce

Ankara'nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde hizmete ara verdi.

Üreğil Millet Bahçesi korona virüse karşı kapılarını kapattı, System.String[]

Ankara'nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde hizmete ara verdi.

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği Yeni Korona Virüsü kararlarına göre harekete geçen Mamak Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Millet Bahçesi'nin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurdu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İnşallah bu zor günleri de uyarıları dikkate alarak, sabırla ve dayanışma içerisinde atlatacağız" dedi.

"HEMŞEHRİLERİMİZ ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMASIN"

Vatandaşların bir arada bulunmasının hastalığın bulaşma riskini artıracağına işaret eden ve sosyal mesafeyi korumanın önemini vurgulayan Köse, "Hemşehrilerimiz zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasın, evlerinde kalsın. Salgını durdurmak, sağlığımızı korumak için ailece ya da arkadaşlar arası görüşmelere bir süre ara verelim. Gençlerimiz de hem kendilerinin hem büyüklerinin sağlığı için bu kurallara uysun. Biz Mamaklı hemşehrilerimize, milletimize güveniyoruz. İnşallah bu zor günleri de uyarıları dikkate alarak, sabırla ve dayanışma içerisinde atlatacağız, virüs salgınından kurtulacağız" dedi.

Murat Köse, belediye ekiplerinin ilçenin her noktasını dezenfekte ettiğini zabıtaların stok ve fiyat denetiminin yanı sıra kahvehane, kafe, çocuk oyun alanları ve eğlence mekanlarının kapalı tutulmasının takipçisi olduğunu sözlerine ekledi.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Millet Bahçeleri, Murat Köse, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:00 Kaynak: İHA

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