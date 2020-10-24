Üreğil Millet Bahçesi tarım alanı halka açıldı - Son Dakika

Üreğil Millet Bahçesi tarım alanı halka açıldı

24.10.2020 13:10
Üreğil Millet Bahçesi tarım alanı halka açıldı, System.String[]

Mamak Belediyesi'nin Üreğil Millet Bahçesi'nde 3,5 dönümlük alan üzerinde hayata geçen tarım arazisinde yetişen sebzeler halka açıldı.

Mamak Belediyesi'nin Üreğil Millet Bahçesi'nde 3,5 dönümlük alan üzerinde hayata geçen tarım arazisinde yetişen sebzeler halka açıldı.

Mısır'dan, domatese, patlıcandan bibere kadar çeşit çeşit sebzeleri artık vatandaşlar elleriyle toplayabilecek. Geçtiğimiz Haziran ayında 684 adet kavun ve karpuz fidesi, 450 adet salatalık fidesi, 1690 adet biber fidesi, 1010 adet domates fidesi, 960 adet patlıcan fidesi, fasulye, mısır ile 4794 adet fide dikimi gerçekleşen alanda ürünlerin yetişmesiyle artık özellikle çocuklar markette pazarda gördükleri sebzeleri burada kendi elleriyle toplayabilecek. Vatandaşlar elleriyle topladıkları organik tarım mahsullerini, buradan satın alacak. Bu uygulamanın gelen ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemizde tarımın daha fazla gelişmesi, üretimin desteklenmesi, halkımızın daha fazla sağlıklı ve organik ürünler tüketmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz dikkat çekici ve farkındalık oluşturan hizmetlerimizle yerli ve milli üretimde marka olma yolunda hızla ilerliyoruz . Gençlerimize, çocuklarımıza toprak ve tarım bilincini yerleştirmek, üretmenin önemini anlatmak istiyoruz. Belediyeler, belediye başkanları her konuda olduğu gibi tarım konusunda da öncü ve lider olmalı. Bizde bunu misyon olarak aldık, bir karış bile toprağımız boş kalmasın, değerlensin, üretilsin istiyoruz. Bu topraklarda şu an o kadar bereketli ki kilolarca sebze elde ettik. İlerde şehir dışından gelen vatandaşlarımız bile buradan sebze alacak. Böylece ilçemiz tarımda önemli bir noktaya gelecek" dedi.

Gelecek yıla meyve atağı

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tarım alanının halka açıldığını belirten Mamak Kadın Kooperatif Başkanı Gıda Mühendisi Sena Özkul Pehlivanlı, "Belediye Başkanı'mız Sayın Murat Köse'nin Ekoköy Projesi Mamaklıların toprakla buluşmasını, doğal ürünlere ulaşmasını sağlamaktı. Biz de bunun ilk adımını böylece attık. Aylarca ayağı toprağa değmeyen kentteki insanların burada toprakla sebzelerle haşır neşir olduğunu gördük. Çocuklar domatese, bibere, patlıcana dokundu. Uygulama sayesinde özellikle çocuklar markette, pazarda gördükleri sebzeleri burada kendi elleriyle toplayarak farklı bir bakış açısı kazanıyorlar. Çocuklar bu ürünleri sadece markette görüyorlar sadece marketten alındığını zannediyorlar. Biz hiç müdahale etmiyoruz insanlar kendileri istediği gibi istediği ürünü topluyorlar. Büyük de ilgi görüyor" dedi. Gökçeyurt'ta uygulanan Ekoköy Projesi kapsamında 400 meyve ağacının toprakla buluştuğunu da belirten Pehlivanlı; "Meyve ağaçlarımızın da kasım ayında kışa hazırlığını yapacağız. Seneye çıkacak meyvelerden de meyve kurusu ve marmelat üretmeyi planlıyoruz. Kurutma makinaları da aldık" dedi. - ANKARA

Üreğil Millet Bahçesi tarım alanı halka açıldı
Üreğil Millet Bahçesi tarım alanı halka açıldı
Üreğil Millet Bahçesi tarım alanı halka açıldı
Üreğil Millet Bahçesi tarım alanı halka açıldı
Üreğil Millet Bahçesi tarım alanı halka açıldı

Millet Bahçeleri, Mamak Belediyesi, Mamak, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üreğil Millet Bahçesi tarım alanı halka açıldı - Son Dakika

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