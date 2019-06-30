Son Dakika Haberleri: Üreğil Millet Bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor
Son Dakika Güncel Haber

Üreğil Millet Bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor

1 saat önce

Ankara'nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Üreğil Millet Bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor, System.String[]
Ankara'nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Yoğun ilgi gören millet bahçesi, doğayla iç içe huzur dolu bir ortamda keyfi ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte gerek Mamak'tan gerekse ilçe dışından binlerce vatandaş özellikle hafta sonu 250 bin metrekarelik dev bahçenin yolunu tutuyor. 7 'den 70'e her yaş gurubuna hitap eden millet bahçesi, piknik alanlarının yanı sıra göletleri ile eşsiz bir manzara sunarken, çocuklar da doğayla iç içe hazırlanan oyun alanları ve bisiklet yollarında gönüllerince eğleniyor. Toprağa, yeşile ve doğaya olan özlem Mamak'ta gideriliyor.

Ankara'ya renk kattı

Üreğil Millet Bahçesi'nin yeşili ve bol oksijeniyle Ankara'ya yeni bir renk kattığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Doğanın bütün tonlarının buluştuğu bu özel adres hem Mamak'ın hem de Ankara'nın sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandırdı. Şehrin temposundan uzaklaşmak isteyenlerin, ailelerin, birlikte vakit geçirmek isteyenlerin önerdiği yerlerden biri olan millet bahçemize herkesi davet ediyoruz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
Huzur, Mamak, Ankara, Millet Bahçeleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: Satış için ilan verdiğimiz gayrimenkuller TOKİ'ye devredilmiş Ankara Çubuk'ta 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi! Kaçak çalıştırılan kadınlar gizli bölmede yakalandı Mansur Yavaş sosyal medyayı salladı! Melih Gökçek'e "fışkiye" göndermesi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 10:39:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üreğil Millet Bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]