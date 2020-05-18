Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneğinden kınama - Son Dakika

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM), bir televizyon programında "12-17 yaş arası doğurmak için ideal yaştır" şeklinde yapılan açıklamayı kınadı.

Dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. Esra Bulgan Kılıçdağ, TSRM Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Üreme sistemi 12-17 yaş arası yeni olgunlaşma aşamasında olup, çocuk ve ergen olarak adlandırdığımız bu grup için bu dönem aynı zamanda psikolojik gelişmenin de en önemli aşamalarından biridir ve birey ne fiziksel ne de ruhsal olarak gebelik, doğum ve anneliğe hazır değildir. Hatta bu olgunlaşmanın bitmesi ve bireyin hazır hale gelmesi 20'li yaşların ortasına kadar sürer."

Erken yaşta gebelik, doğum ve anneliğin sayılamayacak kadar çok mahsurunun, çok sayıda bilimsel çalışmayla sabit olduğunu aktaran Kılıçdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tip kurgusal, ilmi gerçeklerden uzak ve sonuçları çocuk ve ergen evliliklerini özendirmeye ve kabul görmesine payanda teşkil edecek ve erken yaştaki gebeliğe bağlı tıbbi komplikasyonlara varacak önermeler, gerek ilmi etik ilkeler gerekse hukuki yönden suç teşkil eder ve kamu vicdanında yara açar.

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği olarak bu mesnetsiz ve etik dışı söylemi ve arkasındaki hastalıklı zihniyeti şiddetle kınıyor ve gereğinin Türk hukuku tarafından yapılacağına inanarak, görüşümüzü değerli halkımızın bilgisine arz ediyoruz."