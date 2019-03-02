Son Dakika Haberleri: Üret Kendi Yemini, Artır Gelirini"

Üret Kendi Yemini, Artır Gelirini"

59 dakika önce

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Üret Kendi Yemini, Artır Gelirini" toplantısı düzenlendi.

Üret Kendi Yemini, Artır Gelirini
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Üret Kendi Yemini, Artır Gelirini" toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Tekirdağ Ticaret Borsasında düzenlenen toplantıda, büyükbaş hayvancılık işletmelerinde maliyetin çoğunluğunu yem giderlerinin oluşturduğunu söyledi.

Hedeflerinin üreticinin elindeki mevcut hayvanların bakım, besleme ve çevre şartlarını iyileştirmesi olduğunu belirten Sarıkoca, şunları kaydetti:

"Daha sonrasında ise gerek kaba yemini ve gerekse kesif yemini kendi işletmesinden kendi ürettiği yemle hayvanların ihtiyacını karşılayarak ırkına uygun bir rasyon hazırlayıp işletmeyi daha karlı bir hale getirmesidir. Kaliteli kaba yemlerden özellikle yonca otu yüzde 20 oranında yüksek protein kaynağına sahip, vitamin ve mineral maddelerce zengin, dengeli yem kompozisyonuna sahiptir. Hayvanlar tarafından iştahla tüketilirken, süt verimini ve sütün kalitesini de artırıyor."

Toplantıya, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, birlik başkanları ve üreticiler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:29 Kaynak: AA

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