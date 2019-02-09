Son Dakika Haberleri: Üreteceğiz ve Birlikte Yöneteceğiz"

Üreteceğiz ve Birlikte Yöneteceğiz"

35 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Üreteceğiz ve birlikte yöneteceğiz.

Üreteceğiz ve Birlikte Yöneteceğiz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Üreteceğiz ve birlikte yöneteceğiz. Üretken bir anlayış ile hareket edeceğiz. Üreten ve yöneten belediyeler olacağız." dedi.

Kaya, partisinin Kırşehir'deki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, kentin nüfusunun AK Parti iktidara geldikten sonra 253 binden 223 bine düştüğünü belirtti.

Kentin girişindeki tabelanın da dün değiştirildiğini dile getiren Kaya, "İl merkezinin 140 bin nüfusu var. Bu, 3 milletvekili kazandırmaya yetmeyecek bir nüfus. Ahi Evran Üniversitesine bakınız, Türkiye'de en az öğrenci bulunan üniversitelerden bir tanesidir." diye konuştu.

Kaya, Türkiye'de işsizlik sorunu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin işsizlik oranı yüzde 10 seviyelerindeyken, Kırşehir'de ise işsiz oranı yüzde 14'dür. Halbuki Kırşehir, her zaman Türkiye ortalamasına ya eşittir ya da yakındır. Ama yoksullukta, işsizlikte Türkiye'nin yüzde 4 puan daha fazlasına, yukarısına çıktı. Peki bunun müsebbibi kim? Bunun sorumlusu 2002 yılından bu yana bu ülkeyi yönetenlerdir. İnsanların derdine derman olup, işsizlere, yoksullara çare bulamamışsınız. Esnaf siftah etmeden kepenk kapatıyor."

Hükümetin özelleştirme politikalarını da eleştiren Kaya, "Siz Petlas'ı sattınız, özelleştirdiniz. Nasıl kurulduğunu bilmediğiniz için satmak size çok kolay." dedi.

CHP'nin Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu'nun eski Ticaret Odası Başkanı olduğunu aktaran Kaya, "O üreten bir odadan bu göreve talip oldu. Üretimden geliyor, üreten bir toplumun içerisinden geliyor. Dolayısıyla biz üreteceğiz ve birlikte yöneteceğiz. Üretken bir anlayış ile hareket edeceğiz. Üreten ve yöneten belediyeler olacağız." dedi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, CHP'nin Kırşehir Belediye Başkanı Adayı Selahattin Ekicioğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:08 Kaynak: AA

Yıldırım Kaya, Türkiye, Kırşehir, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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