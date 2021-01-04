Üreten belediye Muratpaşa - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, kurduğu atölyeler, bitki üretim tesisleri, asfalt plenti, aşevi gibi üretime yönelik çalışmalarıyla bugün ilçe sakinlerine sunduğu hizmetlerin yüzde 80'ini öz kaynaklarıyla üreten bir noktaya geldi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Üretmeye hazır olmanın pandemi döneminde kıymetini daha iyi anlıyoruz" dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Başkan Ümit Uysal'ın "Üreten Belediye" hedefiyle büyük bir dönüşüm yaşadı.

Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri müdürlükleri bünyesinde kurulan atölyelerde kent mobilyalarından yeraltı çöp konteynerlerine üretimi kendi bünyesinde gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, 35 dönüm alana yayılan bitki üretim tesisinde parklarında kullandığı her türlü çiçeğin üretimini de gerçekleştiriyor. Belediyenin iş makineleri başta olmak üzere sahip olduğu tüm taşıtların bakım ve onarımı da belediye bünyesinde gerçekleştirilirken, mahalle mahalle devam eden cadde ve sokak yenileme çalışmalarında kullandığı asfaltı da yine kendisi üretiyor.

Ziya Gökalp ve Erdal İnönü kent parkları içinde bulunan kafeleri, yaz aylarının vazgeçilmezi falez plajlarını bir belediye işletmesi olarak Antalyalılarla buluşturan Muratpaşa Belediyesi, bugün ilçe sakinlerine sunduğu hizmetlerin yüzde 80'ini öz kaynaklarıyla üreten bir noktaya geldi.

"Üretiyoruz"

Başkan Uysal, pandemi döneminde siperlikli yüz maskesi üretimi ve devamında mısır, devamında buğday üretimiyle bu sürecin devam ettiğini söyledi. Muratpaşa'nın "Üretim" mesajının Türkiye'ye yayıldığını dile getiren Başkan Uysal, şöyle konuştu: "Şu anda buğdaylarımız yeşerdi. Önemli olan üretim fikrini ayakta tutmak. Bütün makine parkımızı kendimiz tamir ediyoruz. Dal atıklarından gübre yapıyoruz, yer altı konteynerlerimizi, asfaltımızı, park mobilya ve bitkilerimizi kendimiz üretiyoruz. Boş bıraksak, işgallere uğrayacak kafelerimizi kendimiz işletiyoruz. Üretmeye hazır olmanın pandemi döneminde kıymetini daha iyi anlıyoruz. Bank üreteceğiz, hemen sosyal mesafeli bankları üretiyoruz. Aşevimiz, günlük 5 bin kişiye yemek çıkaracak bir kapasiteye ulaştı."

Başkan Uysal, bununla birlikte Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi spor salonu ve Şirinyalı Mahallesi'nde temeli atılan belediyenin yeni kreş inşaatının da yine belediyenin öz kaynak düzeni içinde gerçekleştirildiğini söyledi. - ANTALYA