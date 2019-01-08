Son Dakika Haberleri: Üreten Bir Belediyeyiz"

Üreten Bir Belediyeyiz"

1 saat önce

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, satan değil, üreten ve çalışan bir belediye olduklarını bildirdi.

Üreten Bir Belediyeyiz
Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, satan değil, üreten ve çalışan bir belediye olduklarını bildirdi.

Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak şu ana kadar sahip çıkılmamış, hazineye devredilmiş ve belediyenin elinden alınmış yaklaşık bir milyon metrekare taşınmaz ve arazinin halka kazandırıldığını belirtti.

Basında yer alan "Serik Belediyesinin yelerinin satıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Çalık, ilçenin makus talihini eğiştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Şu ana kadar tek kuruşluk yer satmadıklarını ifade eden Çalık, şunları kaydetti:

"Bırakın satmayı, geçmişten bugüne kadar sahip çıkılmamış, hazineye devredilmiş ve belediyenin elinden alınmış yaklaşık bir milyon metrekare yerin, Serik halkına iadesini sağladık. Bu arazilerin yaklaşık değeri 300 milyon lira. Şahsıma ve belediyeye gerçek dışı isnatlarda bulunarak yalan gemisiyle gemilerini yürütmeye çalışanlar bilsin ki biz satan ve yiyen değil, çalışan ve üreten bir belediye olduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:57 Kaynak: AA

Ramazan Çalık, serik, Ekonomi
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